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Опубликовано 21 февраля 2022, 18:19

Израиль переносит своё посольство из Киева во Львов

Сотрудникам дипмиссии было предписано переехать в консульское представительство на западе Украины.

Израиль принял решение перевести деятельность своего посольства из Киева во Львов, граждан вновь призывали вернуться домой. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел еврейского государства.

"Деятельность Посольства Израиля в Киеве переносится во Львов. По итогам состоявшейся сегодня в МИД оценки ситуации и после консультаций с рядом зарубежных источников министр иностранных дел Израиля Яир Лапид принял решение поручить сотрудникам Посольства Израиля на Украине переехать в консульское представительство, открытое в городе Львове на западе Украины", — уточнили в министерстве.

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Напомним, что ситуация в зоне конфликта на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы со стороны ВСУ стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. А 21 февраля ФСБ России обнаружила в Ростовской области украинскую диверсионную группу, которая пересекла российскую границу. Уточняется, что её участники были уничтожены при оказании вооружённого сопротивления.

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Обложка © Shutterstock

Алёна Темирчиева
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