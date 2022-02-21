Израиль переносит своё посольство из Киева во Львов

Сотрудникам дипмиссии было предписано переехать в консульское представительство на западе Украины.

Израиль принял решение перевести деятельность своего посольства из Киева во Львов, граждан вновь призывали вернуться домой. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел еврейского государства.

"Деятельность Посольства Израиля в Киеве переносится во Львов. По итогам состоявшейся сегодня в МИД оценки ситуации и после консультаций с рядом зарубежных источников министр иностранных дел Израиля Яир Лапид принял решение поручить сотрудникам Посольства Израиля на Украине переехать в консульское представительство, открытое в городе Львове на западе Украины", — уточнили в министерстве.