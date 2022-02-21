Путин заявил Шольцу и Макрону, что собирается подписать указ о признании ЛНР и ДНР
Лидеры Германии и Франции "выразили разочарование таким развитием" событий, однако обозначили "готовность к продолжению контактов".
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные разговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Он проинформировал западных коллег об итогах прошедшего сегодня расширенного заседания Совета безопасности РФ, на котором обсуждались ситуация вокруг Донбасса и вопрос о признании ДНР и ЛНР.
"Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население. С учётом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", — говорится в сообщении Кремля.
Макрон и Шольц "выразили разочарование таким развитием" событий, однако обозначили "готовность к продолжению контактов."
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять эвакуированных граждан выразило 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Российский лидер поднял данный вопрос на заседании Совета безопасности и выслушал мнение каждого из собравшихся. В ближайшее время Путин намерен обратиться к гражданам страны.
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