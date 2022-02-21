Путин заявил Шольцу и Макрону, что собирается подписать указ о признании ЛНР и ДНР

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные разговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Он проинформировал западных коллег об итогах прошедшего сегодня расширенного заседания Совета безопасности РФ, на котором обсуждались ситуация вокруг Донбасса и вопрос о признании ДНР и ЛНР.

"Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население. С учётом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", — говорится в сообщении Кремля.