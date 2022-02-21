В Госдуме разъяснили порядок работы парламента в случае признания ЛНР и ДНР

Также отмечается вероятность, что вопрос о республиках обсудят на пленарном заседании ГД во вторник.

В случае признания ЛНР и ДНР президентом РФ Владимиром Путиным Госдума рассмотрит об этом закон, после чего он будет ратифицирован Совфедом. Об этом заявил первый замглавы Комитета ГД по СНГ Виктор Водолацкий.

"После признания президентом [республик Донбасса] Госдума принимает закон о признании Донецкой и Луганской народных республик, дальше это ратифицирует Совет Федерации и подписывает президент", — приводит его слова РИА "Новости".