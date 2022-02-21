В Госдуме разъяснили порядок работы парламента в случае признания ЛНР и ДНР
Также отмечается вероятность, что вопрос о республиках обсудят на пленарном заседании ГД во вторник.
В случае признания ЛНР и ДНР президентом РФ Владимиром Путиным Госдума рассмотрит об этом закон, после чего он будет ратифицирован Совфедом. Об этом заявил первый замглавы Комитета ГД по СНГ Виктор Водолацкий.
"После признания президентом [республик Донбасса] Госдума принимает закон о признании Донецкой и Луганской народных республик, дальше это ратифицирует Совет Федерации и подписывает президент", — приводит его слова РИА "Новости".
Водолацкий также отметил вероятность, что вопрос о ЛНР и ДНР обсудят на пленарном заседании Госдумы во вторник.
Ранее Путин сообщил, что решение о признании независимости ЛНР и ДНР будет принято сегодня. Российский лидер поднял данный вопрос на заседании Совета безопасности и выслушал мнение каждого из собравшихся.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразило 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.
Обложка © ТАСС / RONALD WITTEK