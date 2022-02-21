Шольц в беседе с Путиным назвал планы по признанию ДНР и ЛНР нарушением "Минска"

Лидеры России и Германии провели переговоры вечером в понедельник, 21 февраля.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как рассказали в пресс-службе германского правительства, Шольц осудил планы Москвы признать ДНР и ЛНР.

Переговоры, состоявшиеся во второй половине дня 21 февраля, касались ситуации на Украине и вокруг неё. Владимир Путин проинформировал о сегодняшнем заседании Совета безопасности РФ.