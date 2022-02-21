Шольц в беседе с Путиным назвал планы по признанию ДНР и ЛНР нарушением "Минска"
Лидеры России и Германии провели переговоры вечером в понедельник, 21 февраля.
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как рассказали в пресс-службе германского правительства, Шольц осудил планы Москвы признать ДНР и ЛНР.
Переговоры, состоявшиеся во второй половине дня 21 февраля, касались ситуации на Украине и вокруг неё. Владимир Путин проинформировал о сегодняшнем заседании Совета безопасности РФ.
"Канцлер Шольц осудил планы России признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Такой шаг был бы вопиющим противоречием Минским договорённостям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России", — говорится в заявлении.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Российский лидер поднял данный вопрос на заседании Совета безопасности и выслушал мнение каждого из собравшихся. В ближайшее время Путин намерен обратиться к гражданам страны.
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