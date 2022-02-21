Англия с 24 февраля отменяет обязательную самоизоляцию при положительном тесте на коронавирус

В Великобритании со следующей недели отменят самоизоляцию для заражённых коронавирусом. Об этом объявил в понедельник премьер-министр Борис Джонсон во время выступления в парламенте.

"Сегодняшняя стратегия касается того, как будет устроена наша жизнь. Во-первых, мы отменим все оставшиеся ограничения внутри страны. С этого четверга, 24 февраля, мы отменяем обязательное требование соблюдать самоизоляцию после положительного теста на коронавирус", — приводит его слова РИА "Новости".

По замыслу британских властей, в стране будет осуществлён "основанный на прививках" подход к борьбе с пандемией. Успех будет зависеть от "устойчивого иммунитета населения, обеспечиваемого вакцинами".