Англия с 24 февраля отменяет обязательную самоизоляцию при положительном тесте на коронавирус
Лондон решил сделать ставку на вакцины, добиваясь достижения коллективного иммунитета с помощью прививок.
В Великобритании со следующей недели отменят самоизоляцию для заражённых коронавирусом. Об этом объявил в понедельник премьер-министр Борис Джонсон во время выступления в парламенте.
"Сегодняшняя стратегия касается того, как будет устроена наша жизнь. Во-первых, мы отменим все оставшиеся ограничения внутри страны. С этого четверга, 24 февраля, мы отменяем обязательное требование соблюдать самоизоляцию после положительного теста на коронавирус", — приводит его слова РИА "Новости".
По замыслу британских властей, в стране будет осуществлён "основанный на прививках" подход к борьбе с пандемией. Успех будет зависеть от "устойчивого иммунитета населения, обеспечиваемого вакцинами".
Напомним, ранее стало известно, что королева Елизавета II заразилась коронавирусом. У 95-летней монаршей особы наблюдаются лёгкие симптомы простуды, она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим рекомендациям. Ранее появилась информация, что Елизавета II контактировала с заболевшим ковидом принцем Чарльзом.
Обложка © Pexels