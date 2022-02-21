ФСБ опубликовала видео с уничтоженными украинскими БМП, нарушившими границу России
В районе села Мятинская в Ростовской области было обнаружено проникновение группы диверсантов из Незалежной. После для их эвакуации на территорию въехали две боевые машины пехоты.
Уничтоженные украинские БМП. Видео © ФСБ РФ
В ФСБ РФ опубликовали кадры уничтоженных украинских боевых машин пехоты (БМП), которые вторглись на российскую территорию. От боевой техники мало что осталось.
Как уточняется, 21 февраля в районе села Мятинская в Ростовской области было обнаружено проникновение группы украинских диверсантов. Пограничники запросили для их задержания помощь военных ЮВО, после чего началось боестолкновение. После для эвакуации военных из Незалежной на территорию РФ вошли две БМП. В результате были уничтожены бронемашины ВСУ и пятеро диверсантов. При этом среди российских пограничников пострадавших нет. Глава ФСБ сообщил, что один из украинских диверсантов, пытавшихся пересечь границу с РФ, взят в плен.
Скриншот © ФСБ РФ