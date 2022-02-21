ФСБ опубликовала видео с уничтоженными украинскими БМП, нарушившими границу России

В районе села Мятинская в Ростовской области было обнаружено проникновение группы диверсантов из Незалежной. После для их эвакуации на территорию въехали две боевые машины пехоты.