"Грохот был такой!": Мать рассказала о спасении двоих детей от сошедшей с крыши лавины снега под Казанью

Жительница посёлка Песчаные Ковали под Казанью Елена чудом спасла себя и двух маленьких детей во время спуска снежной глыбы с дома. Она рассказала телеканалу "360" подробности инцидента.

"Маленький закапризничал, я его взяла на ручки и вот прямо увидела, как всё это валится. Грохот сначала был такой, прямо слышно было, я на крышу посмотрела, смотрю — всё начинает валиться в нашу сторону. Я схватила ребёнка, мы убежали немножко подальше", — вспоминает Елена.

В результате она с детьми не пострадала: снег немного засыпал шапку старшего ребёнка. Пока мать не успела обратиться в профильные ведомства по поводу случившегося.

"Прокуратура организовала проверку информации. Инцидент произошёл возле дома 3А на улице Октябрьской", — рассказал старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела. Ранее стало известно, что руководитель управляющей компании дома ранее уже получал предупреждения о нарушениях закона. Глава УК "Экономстрой+" должен был исправить все нарушения, однако этого не произошло.