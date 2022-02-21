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21 февраля, 17:03

Киев запросил консультации в Совбезе ООН

Соответствующее распоряжение дал президент Украины Владимир Зеленский.

Киев официально обратился к членам Совета Безопасности ООН с запросом о проведении консультаций по вопросам гарантий безопасности для Украины, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"По поручению президента <...> направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения", — написал он в своём твиттере.

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Напомним, выступая на Мюнхенской конференции, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как он подчеркнул, Киев сделает это четвёртый и последний раз. Позднее экс-премьер Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко предложила обратиться к странам – гарантам Будапештского меморандума с требованием выполнить его. Об этом она заявила, выступая в Верховной раде, и призвала проголосовать по этому вопросу уже 22 февраля.

Обложка © Shutterstock

Оксана Попова

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