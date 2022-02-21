Киев запросил консультации в Совбезе ООН

Киев официально обратился к членам Совета Безопасности ООН с запросом о проведении консультаций по вопросам гарантий безопасности для Украины, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"По поручению президента <...> направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам – членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения", — написал он в своём твиттере.