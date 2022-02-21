СВР: Спецслужбы США и Британии вербуют боевиков для отправки в Донбасс

Добровольцам, желающим принять участие в карательной операции Киева, предлагают от двух до трёх тысяч долларов в месяц. При этом предложение заинтересовало уже не менее тысячи человек.

В Службе внешней разведки (СВР) России появились данные о том, что западные спецслужбы вербуют боевиков с Ближнего Востока и из других горячих точек для отправки на Украину, говорится в заявлении ведомства.

"СВР России располагает достоверными данными о том, что спецслужбы западных государств в скрытном порядке осуществляют вербовку боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины", — отметили в службе.