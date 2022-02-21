СВР: Спецслужбы США и Британии вербуют боевиков для отправки в Донбасс

В Службе внешней разведки (СВР) России появились данные о том, что западные спецслужбы вербуют боевиков с Ближнего Востока и из других горячих точек для отправки на Украину, говорится в заявлении ведомства.

По данным СВР, наибольший приоритет отдаётся тем, кто имеет опыт боевых действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах, а наибольшую активность проявляют ЦРУ США и британская внешняя разведка МI6. При этом вербовка ведётся в регионе Западных Балкан, в первую очередь в Боснии и Герцеговине, Албании, Косове, где "так называемым добровольцам, желающим принять участие в карательной операции Киева в Донбассе, предлагают от двух до трёх тысяч долларов в месяц". Отмечается, что предложение заинтересовало уже не менее тысячи человек.