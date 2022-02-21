СВР: Спецслужбы США и Британии вербуют боевиков для отправки в Донбасс
Добровольцам, желающим принять участие в карательной операции Киева, предлагают от двух до трёх тысяч долларов в месяц. При этом предложение заинтересовало уже не менее тысячи человек.
В Службе внешней разведки (СВР) России появились данные о том, что западные спецслужбы вербуют боевиков с Ближнего Востока и из других горячих точек для отправки на Украину, говорится в заявлении ведомства.
"СВР России располагает достоверными данными о том, что спецслужбы западных государств в скрытном порядке осуществляют вербовку боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины", — отметили в службе.
По данным СВР, наибольший приоритет отдаётся тем, кто имеет опыт боевых действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах, а наибольшую активность проявляют ЦРУ США и британская внешняя разведка МI6. При этом вербовка ведётся в регионе Западных Балкан, в первую очередь в Боснии и Герцеговине, Албании, Косове, где "так называемым добровольцам, желающим принять участие в карательной операции Киева в Донбассе, предлагают от двух до трёх тысяч долларов в месяц". Отмечается, что предложение заинтересовало уже не менее тысячи человек.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.
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