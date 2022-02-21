В Москве и Петербурге открылись пункты по сбору гумпомощи для беженцев из Донбасса

Все предметы принимаются в упаковках и с этикетками, а продукты питания — только с длительными сроками хранения.

В Москве начал работу штаб по сбору гуманитарной помощи беженцам из Донбасса, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Он находится по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Ещё несколько его филиалов разместилось в 11 столичных коворкинг-центрах НКО.

Сюда любой желающий может принести продукты питания, посуду, предметы первой необходимости, средства личной гигиены. Также в качестве помощи принимаются игрушки, канцтовары и книги для детей. Полный список публикуется на сайте. Все предметы должны быть новыми, в упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительными сроками хранения и годности. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию +7(800)200-34-11.

Санкт-Петербург также присоединился к волонтёрской акции. Там штаб по сбору гуманитарной помощи открыла "Единая Россия" по адресу: Конногвардейский бульвар, 4. Об этом сообщил в "Инстаграме" депутат Госдумы Сергей Боярский.