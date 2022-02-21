В Москве и Петербурге открылись пункты по сбору гумпомощи для беженцев из Донбасса
Все предметы принимаются в упаковках и с этикетками, а продукты питания — только с длительными сроками хранения.
В Москве начал работу штаб по сбору гуманитарной помощи беженцам из Донбасса, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Он находится по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Ещё несколько его филиалов разместилось в 11 столичных коворкинг-центрах НКО.
Сюда любой желающий может принести продукты питания, посуду, предметы первой необходимости, средства личной гигиены. Также в качестве помощи принимаются игрушки, канцтовары и книги для детей. Полный список публикуется на сайте. Все предметы должны быть новыми, в упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительными сроками хранения и годности. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию +7(800)200-34-11.
Санкт-Петербург также присоединился к волонтёрской акции. Там штаб по сбору гуманитарной помощи открыла "Единая Россия" по адресу: Конногвардейский бульвар, 4. Об этом сообщил в "Инстаграме" депутат Госдумы Сергей Боярский.
"Убедительно прошу воздержаться от передачи скоропортящихся продуктов", — написал он. На странице опубликован список требующихся беженцам предметов, среди них — удлинители, электрочайники, постельное бельё, детские подгузники, средства гигиены и прочее. Контактный телефон волонтёрского центра партии 8(812)571-97-38.
Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили десятки регионов России.
В Москве открылся штаб по сбору гуманитарной помощи беженцам Донбасса. Фото © Официальный сайт мэра Москвы / Д.Гришкина