Китайский агрегатор такси Didi прекращает работу в России и Казахстане
В компании отметили, что всегда старались делать ежедневную жизнь проще и удобнее, предоставляя высококачественные, но при этом доступные технологичные сервисы горожанам.
Китайский агрегатор такси Didi прекращает работу в России и Казахстане с 4 марта 2022 года. Причины такого решения объявила PR-директор компании в РФ и СНГ Ирина Гущина.
"Сегодня, по прошествии полутора лет с момента запуска Didi в России и почти года с момента запуска в Казахстане, мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу на этих важных рынках 4 марта 2022 года. Мы всегда видели свою цель в том, чтобы делать ежедневную жизнь проще и удобнее, предоставляя высококачественные, но при этом доступные технологичные сервисы горожанам, а также лучшие в своём классе возможности заработка для водителей и партнёров", — сообщила она ТАСС.
Представитель компании также подчеркнула, что причиной принятия решения об уходе из России и Казахстана стали "меняющиеся рыночные условия и другие вызовы". По словам Гущиной, Didi продолжит развиваться в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.
А "Яндекс" пообещал объяснить клиентам, как формируется цена за поездку на такси. В приложении агрегатора появится специальный информер с пояснением того, что повлияло на стоимость.
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