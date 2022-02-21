Китайский агрегатор такси Didi прекращает работу в России и Казахстане

"Сегодня, по прошествии полутора лет с момента запуска Didi в России и почти года с момента запуска в Казахстане, мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу на этих важных рынках 4 марта 2022 года. Мы всегда видели свою цель в том, чтобы делать ежедневную жизнь проще и удобнее, предоставляя высококачественные, но при этом доступные технологичные сервисы горожанам, а также лучшие в своём классе возможности заработка для водителей и партнёров", — сообщила она ТАСС.