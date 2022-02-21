"Золотой рейс": Прилетевших из Пекина российских олимпийцев встретили в Шереметьево бурными овациями

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолёт из Пекина с российскими спортсменами. Видео © SHOT

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолёт с российскими спортсменами, возвращающимися с Олимпийских игр в Пекине. Он прилетел с задержкой более чем на четыре часа. Кадры появления в зале аэропорта спортсменов публикует SHOT.

На борту лайнера самая большая группа российских олимпийцев. Среди них: обладатель трёх золотых медалей Игр — лыжник Александр Большунов, который пронёс знамя сборной на церемонии закрытия Олимпиады, чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова, а также хоккеисты, взявшие серебро. Их встречали бурными овациями.