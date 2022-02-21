НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 16:56

"Золотой рейс": Прилетевших из Пекина российских олимпийцев встретили в Шереметьево бурными овациями

На родину вернулись в том числе лыжник Александр Большунов, взявший на Играх три золотые медали, чемпионка в фигурном катании Анна Щербакова и хоккеисты.

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолёт из Пекина с российскими спортсменами. Видео © SHOT

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолёт с российскими спортсменами, возвращающимися с Олимпийских игр в Пекине. Он прилетел с задержкой более чем на четыре часа. Кадры появления в зале аэропорта спортсменов публикует SHOT.

На борту лайнера самая большая группа российских олимпийцев. Среди них: обладатель трёх золотых медалей Игр — лыжник Александр Большунов, который пронёс знамя сборной на церемонии закрытия Олимпиады, чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова, а также хоккеисты, взявшие серебро. Их встречали бурными овациями.

Напомним, церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине прошла накануне, 20 февраля. Знаменосцем сборной России был лыжник Александр Большунов, завоевавший в столице Поднебесной три золотые, а также серебряную и бронзовую медали. Россия завершила Олимпиаду на втором месте по числу завоёванных медалей, установив национальный рекорд. В активе отечественных спортсменов 32 награды, они превзошли достижение сборной Советского Союза 1988 года на Играх в Калгари и сборной России 2014 года в Сочи.

Камила Валиева, Александр Большунов и другие: Главные герои сборной России на Олимпиаде в Пекине

Камила Валиева, Александр Большунов и другие: Главные герои сборной России на Олимпиаде в Пекине

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолёт из Пекина с российскими спортсменами. Видео © SHOT

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1