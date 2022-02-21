Торги на Мосбирже завершились снижением индексов более чем на 10%

Как уточняется, торги закрылись на уровне значения индекса Мосбиржи в 3036,88 пункта, что на 10,5% ниже значения предыдущего дня. При этом с начала года индекс упал почти на 20%. Наибольшее снижение приходится на индекс транспорта и финансов. Индекс РТС к окончанию торгов упал на 13,21%, до 1207,50 пункта, а с начала года снизился на 24,33%.