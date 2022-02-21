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21 февраля, 17:05

Торги на Мосбирже завершились снижением индексов более чем на 10%

Как уточняется, наибольшее падение приходится на индекс транспорта и финансов.

Российский рынок акций обвалился к уровням ноября 2020 года. По итогам 21 февраля рублёвый индекс Мосбиржи упал на 10,5%, а долларовый индекс РТС — на 13,21%.

Как уточняется, торги закрылись на уровне значения индекса Мосбиржи в 3036,88 пункта, что на 10,5% ниже значения предыдущего дня. При этом с начала года индекс упал почти на 20%. Наибольшее снижение приходится на индекс транспорта и финансов. Индекс РТС к окончанию торгов упал на 13,21%, до 1207,50 пункта, а с начала года снизился на 24,33%.

К 23 февраля рынки готовятся отыграть потери: Как валюты и биржи реагируют на отсутствие войны

К 23 февраля рынки готовятся отыграть потери: Как валюты и биржи реагируют на отсутствие войны

Ранее Лайф сообщал, что аналитики объяснили, зачем банки ввезли в Россию $4,97 миллиарда наличной валюты. В стране сложилось восприятие иностранных денег как защитного актива во время потрясений и турбулентностей, поэтому финорганизации готовятся к резкому росту спроса на этот актив.

Обложка © Pexels

Николь Вербер
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