Замоскворецкий суд признал законным включение Bellingcat в реестр СМИ-иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск интернет-издания Bellingcat* к Минюсту России, тем самым подтвердив законность включения данного СМИ в реестр иноагентов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

Напомним, что зарегистрированная в Нидерландах компания Stichting Bellingcat была включена в список СМИ-иноагентов в октябре 2021 года. По словам директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, в проекте Bellingcat принимают участие бывшие сотрудники западных спецслужб. Летом 2021 года Нарышкин в интервью ютуб-каналу "Соловьёв Live" заявлял, что портал нужен для того, чтобы оказывать давление "на страну или на физических, юридических лиц".