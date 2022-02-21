Замоскворецкий суд признал законным включение Bellingcat в реестр СМИ-иноагентов
Зарегистрированная в Нидерландах компания попала в этот список в октябре 2021 года, но не согласилась с данным решением и захотела его оспорить в суде. Не вышло.
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск интернет-издания Bellingcat* к Минюсту России, тем самым подтвердив законность включения данного СМИ в реестр иноагентов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе суда.
Напомним, что зарегистрированная в Нидерландах компания Stichting Bellingcat была включена в список СМИ-иноагентов в октябре 2021 года. По словам директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, в проекте Bellingcat принимают участие бывшие сотрудники западных спецслужб. Летом 2021 года Нарышкин в интервью ютуб-каналу "Соловьёв Live" заявлял, что портал нужен для того, чтобы оказывать давление "на страну или на физических, юридических лиц".
А на днях Лайф сообщал, что список организаций-иноагентов пополнился ещё двумя. В данный перечень 18 февраля были включены ООО "Новогодний выпуск"* и ООО "Процесс 2021"*.
* Издание/компания включены в реестр СМИ- иноагентов или организаций-иноагентов.
Обложка © ru.slovoidilo.ua