К 23 февраля рынки готовятся отыграть потери: Как валюты и биржи реагируют на отсутствие войны Уже 16 февраля градус напряжения на рынках начал снижаться. Аналитики считают, что на следующей неделе биржи заметно восстановят потери. Что это значит для рубля, гривны и фондового рынка? 16 февраля, 21:40 Фото обложки © Shutterstock

Как отсутствие войны повлияло на основные индикаторы российских, украинских и мировых рынков

Уже в первой половине дня 16 февраля индекс Мосбиржи повысился на 3,42% (до 3600,29 пункта), индекс РТС — на 5,05% (до 1498,08 пункта). Рубль укрепился к доллару на 1,89% (до 75,31 рубля за доллар), гривна — на 1,78% (до 28,52 гривны за доллар). Во второй половине дня доллар опустился ниже 75 рублей. Индекс Мосбиржи стал приближаться к 3700.

— На российском фондовом рынке в лидерах роста оказались акции банков и IT-сектора. Они продемонстрировали чувствительность к росту геополитической напряжённости, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

"Голубые фишки" (акции крупнейших отечественных компаний) прибавили в среднем 4–5%. На открытии торгов среды стали расти индексы азиатских площадок: японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng увеличился на 1,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,9%, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 1,1%.

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Накануне в рост пошли индексы в США и Европе: Dow Jones Industrial Average (+1,22%), Standard & Poor's 500 (+1,58%), Nasdaq Composite (+2,53%), сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 (+1,43%), французский САС 40 (+1,86%), германский DAX (+1,98%), британский FTSE 100 (+1,03%), испанский IBEX 35 (+1,7%), итальянский FTSE MIB (+2,1%). На это обратил внимание частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

— Очевидно, что на фоне отсутствия войны на рынках происходит отскок: после сильного падения всех показателей отмечается не менее резкий рост. Насколько длительной будет эта тенденция, снова зависит от геополитической повестки, заявлений сторон, отсутствия прессинга со стороны западных стран и новых инициатив из Белого дома относительно санкций для российской экономики, — добавил Фёдор Сидоров.

Уменьшение вероятности военной эскалации украинской проблемы вызвало рост не только рублёвых активов, но и мировых рынков. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Дело в том, что угроза военного конфликта оказывала давление на глобальные рисковые активы.

— Индекс Мосбиржи в среду обновил месячный максимум, а доллар опустился ниже 75 рублей. Российский долговой рынок также показал активное восстановление: индекс гособлигаций RGBI быстро возвращает утраченные позиции, но ещё не отыграл даже большие потери понедельника, когда он обновил шестилетний минимум. Украинская гривна по сравнению с уровнем закрытия понедельника подорожала почти на 1,5% к доллару США, — сообщил Дмитрий Бабин.

Интересна реакция глобальных индикаторов. Нефтяные цены по марке Brent, поднявшись 11–14 февраля с 91 до 96,8 доллара за баррель, во вторник отступали к 92 долларам. Таким образом, снижение составило порядка 5%.

— В среду коррекция прекратилась, цены вновь оказались на рубежах 94,5 доллара. Но уже в основном по "мирным" причинам, связанным со статистикой сокращения запасов в США, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам, наиболее позитивным движением отметился украинский фондовый индекс UX. После максимального падения с 1715 пунктов к 1685 он не только полностью его преодолел, но и поднялся выше 1720 пунктов 16 февраля.

— Но в абсолютном значении и сокращение, и его рост на 2,1% не очень впечатляющи. Во многом это свидетельство ограниченного развития и слабости фондового рынка Украины. Что касается украинских гособлигаций (ОВГЗ), показателен такой факт: результат аукциона по их размещению 15 февраля оказался провальным. Инвесторы отказываются покупать эти бумаги. Минфину страны удалось разместить ОВГЗ лишь на 66 млн гривен, что в сотни раз меньше обычного.Так, например, ещё на прошлой неделе на данных аукционах было привлечено два миллиарда гривен, — добавил Марк Гойхман.

Какие активы подешевеют, а какие начнут дорожать

Владислав Антонов отметил, что градус напряжения на рынках уже снижен. К трейдерам вернулся аппетит к рискованным активам. Дальнейшее развитие событий на российских рынках будет зависеть от геополитического сценария. При спокойном информационном фоне укрепление рубля и фондовых индексов продолжится.

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— Доллар имеет серьёзный уровень сопротивления на отметке 74,45. Если продавцы его преодолеют, то им откроется дорога к отметке 73,25 рубля за доллар. По индексу Мосбиржи ожидается восстановление до 3827 пунктов к 23 февраля, — считает Владислав Антонов.

Однако, отметил Дмитрий Бабин, противоречия, вызвавшие последний виток противостояния России и Запада, никуда не исчезли. Особенно это касается украинской проблемы. Поэтому геополитика продолжит оказывать давление на рублёвые активы, препятствуя их возвращению к более справедливым с фундаментальной точки зрения уровням.

— Например, чтобы Brent при текущей цене 94 доллара за баррель в рублях стоил как осенью прошлого года — около 6000, доллар должен быть не дороже 64 рублей. Эта разница с текущим курсом является премией за страновые риски, которые существенно возросли в 2022 году из-за ухудшения геополитической обстановки. То есть рубль сейчас сильно недооценён к нефти. Аналогичная недооценка к ней и у российских акций, — рассказал Дмитрий Бабин.

По его словам, такой дисконт будет сокращаться, если геополитическая ситуация встанет на путь устойчивого улучшения. Это не обязательно означает, что рубль и акции будут расти даже на фоне падения других рынков и нефти. Просто если геополитический фон ухудшится, то наш рынок будет снижаться не так быстро, как другие площадки, а если они покажут рост, наши активы будут повышаться опережающими темпами. Но это возможно только в случае дальнейшего уменьшения геополитических рисков.

Как вы считаете, отыграют ли рынки все потери на следующей неделе? Да, конечно, никаких волнений больше не будет Да, но в дальнейшем возможны волнения Нет, конфликт не исчерпан Нет, падение продолжится

Авторы Нина Важдаева