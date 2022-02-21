Politico: Зеленский на Мюнхенской конференции укусил руки, которые ему аплодировали

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул западных союзников в недостатке помощи в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Такой посыл в его речи увидело американское издание Politico.

"Зеленский был удостоен оваций, а затем укусил руки, которые ему аплодировали, когда в язвительной речи обрушился на западных союзников", — отмечается в тексте статьи.

Так, украинский лидер, не называя имён, "уколол" Берлин за отсутствие военной помощи в виде летального оружия и "бросил тень" на сам Вашингтон за отказ ввести превентивные антироссийские санкции. За такую откровенность, по мнению обозревателей, Зеленскому придётся расплатиться — Politicо намекает, что на Западе обиделись за столь публичный выпад в свою сторону.