Politico: Зеленский на Мюнхенской конференции укусил руки, которые ему аплодировали
Американское издание пришло к выводу, что украинский лидер обидел своими словами западных союзников, которых он упрекнул в отсутствии помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул западных союзников в недостатке помощи в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Такой посыл в его речи увидело американское издание Politico.
"Зеленский был удостоен оваций, а затем укусил руки, которые ему аплодировали, когда в язвительной речи обрушился на западных союзников", — отмечается в тексте статьи.
Так, украинский лидер, не называя имён, "уколол" Берлин за отсутствие военной помощи в виде летального оружия и "бросил тень" на сам Вашингтон за отказ ввести превентивные антироссийские санкции. За такую откровенность, по мнению обозревателей, Зеленскому придётся расплатиться — Politicо намекает, что на Западе обиделись за столь публичный выпад в свою сторону.
А ранее Лайф писал, что Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Выступая на Мюнхенской конференции, он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как он подчеркнул, Киев сделает это в четвёртый (и в последний) раз.
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