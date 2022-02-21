Китай опроверг информацию о падении фрагмента своего аппарата на Луну
По заявлению представителя МИД КНР, верхняя ступень ракеты, относившейся к миссии "Чанъэ-5Т1", вошла в атмосферу и полностью сгорела.
Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о возможном падении фрагмента экспериментального автоматического аппарата "Чанъэ-5Т1" на Луну. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
"Согласно данным китайских систем наблюдения, "Чанъэ-5" благополучно вошёл в атмосферу Земли и полностью сгорел", — приводится на сайте заявление официального представителя ведомства Ван Ваньбиня.
Дипломат подчеркнул, что Пекин "придерживается международного права в процессе освоения космического пространства".
Напомним, основателю проекта Virtual Telescope Project Джанлуке Маси удалось с помощью 43-сантиметрового телескопа PlaneWave снять объект, который упадёт на Луну 4 марта. Сначала предполагалось, что это ступень ракеты-носителя Falcon 9. В итоге SpaceX подверглась критике за неспособность должным образом утилизировать аппарат после запуска миссии DSCOVR. Позже появился другой кандидат — фрагмент экспериментального автоматического аппарата "Чанъэ-5Т1".
Ранее Лайф писал, что у ближайшей к Солнцу звезды обнаружили новую планету. Небесное тело небольшое, влияние на Проксиму Центавра довольно слабое, астрономам удалось выявить его только благодаря высокоточному спектрографу.
Кадр из видео YouTube / SpaceGuy90