Оттуда кто-то сигналит: На снимках с телескопов неожиданно появляются и исчезают звёзды

Сравнение снимков одного и того же участка неба в 1950 году (вверху слева) и спустя примерно полвека. Фото © The Astronomical Journal

Когда астрономы стали такое замечать, они запустили широкомасштабный научный проект VASCO — Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations ("Исчезающие и появляющиеся источники в течение века наблюдений"). Конечно, пока ещё не "века", но всё-таки 70 с лишним лет. Игра "найди отличия" охватила снимки 600 миллионов звёзд. И среди них нашлось примерно полторы сотни тысяч объектов, которые можно классифицировать как необычные источники света. Их объединяют две вещи: более красноватый оттенок и более интенсивное собственное движение, то есть изменение видимого положения на небесной сфере. Дальнейшее максимально строгое отсеивание приводит к списку примерно из сотни действительно странных "звёзд".