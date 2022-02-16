Оттуда кто-то сигналит: На снимках с телескопов неожиданно появляются и исчезают звёзды Астрономы сравнили снимки 1950 года с более современными и нашли целый список необъяснимых отличий. 15 февраля, 21:40 Фото © Getty Images / Photodisc

Вот, пожалуйста: слева — 1950 год, справа — 1996-й. Оба снимка из Паломарской обсерватории (Калифорния). То есть за полвека техника до чего только не дошла, а вместо того, чтобы в кадр попадало больше объектов, они, наоборот, пропадают. В фиолетовых кружках — то, что расценили как просто какие-то пылинки, царапины и прочие артефакты. Но зелёным обведено то, в чём нет сомнений, — это объекты, заснятые в космосе. Девять штук.

Сравнение снимков одного и того же участка неба в 1950 и 1996 годах. Фото © Scientific Reports

Или ещё анекдот, например. Верхние два снимка — это опять же 1950-й (слева) и 1996-й (справа), а внизу — ещё более поздние фото с других телескопов: SDSS и PAN-STARRS, оба построены уже в XXI веке.

Сравнение снимков одного и того же участка неба в 1950 году (вверху слева) и спустя примерно полвека. Фото © The Astronomical Journal

Когда астрономы стали такое замечать, они запустили широкомасштабный научный проект VASCO — Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations ("Исчезающие и появляющиеся источники в течение века наблюдений"). Конечно, пока ещё не "века", но всё-таки 70 с лишним лет. Игра "найди отличия" охватила снимки 600 миллионов звёзд. И среди них нашлось примерно полторы сотни тысяч объектов, которые можно классифицировать как необычные источники света. Их объединяют две вещи: более красноватый оттенок и более интенсивное собственное движение, то есть изменение видимого положения на небесной сфере. Дальнейшее максимально строгое отсеивание приводит к списку примерно из сотни действительно странных "звёзд".

Разумеется, ищут первым делом естественные объяснения. Насчёт оттенка есть такое явление: красное смещение — если звезда от нас удаляется, она кажется краснее, а если приближается — голубее. Это так называемый эффект Доплера. И чем быстрее летит, тем интенсивнее тот или иной цвет. Таким образом мы получаем объекты, которые в 1950 году куда-то очень быстро уносились.

Конечно, предположили, что они просто отошли куда-то в сторону. Согласно расчётам, сами собой они через 50 лет могли оказаться на небесной сфере никак не далее чем в четырёх с небольшим угловых минутах от исходной точки. В этом радиусе и искали на всех возможных снимках. И не нашли. Ничего подобного в этих окрестностях не появлялось.

Опять же и на пылинки, по мнению учёных, не похоже. Есть такой показатель — функция рассеяния точки, его можно измерять, и у пылинки он будет гораздо ниже, чем у подлинного изображения звезды. Так вот... оказалось, что у этих точек он такой же, как у звёзд.

Есть и ещё несколько версий: например, что это какие-то коричневые карлики или другие маломассивные звёзды, которые всё-таки куда-то унесло. Или, наоборот, супергиганты, которые на склоне жизненного пути внезапно потускнели. А самой правдоподобной приличной версией считают "неудавшиеся взрывы сверхновых звёзд". То есть "удавшийся" взрыв сверхновой — это когда суперзвезда в конце концов сбрасывает отслужившую внешнюю оболочку и производит вспышку, которой любуются все разумные цивилизации Млечного Пути. А оставшееся голым ядро схлопывается либо в компактную нейтронную звезду, либо и вовсе в чёрную дыру. И есть гипотеза, что у некоторых это происходит без фейерверка, то есть мантия сбрасывается, но более скромно. Вот только дело в том, что это пока только гипотеза, наука таких событий в космосе пока не наблюдала.

В любом случае имеется подозрение, что мы имеем дело с некими кратковременными событиями. Многие прямо, некоторые даже вслух намекают, что дело о пропаже звёзд — на самом деле по части проекта SETI — Search for Extraterrestrial Intelligence, "поиск внеземного разума". Во всяком случае, словосочетание "межзвёздная лазерная коммуникация" фигурирует в опубликованных на эту тему научных работах.

Знаменитый на весь мир советский астрофизик Иосиф Шкловский в своё время предложил очень логичное объяснение легендарному парадоксу Ферми ("где инопланетяне?"). Он считал, что разум — двоякое явление в эволюционном процессе: сначала он даёт серьёзнейшие преимущества для выживания вида, но со временем ведёт к самоуничтожению. Что мы, собственно, и наблюдаем. И весь этот процесс происходит очень стремительно, как вспышка. Что такое в космических масштабах пара сотен тысяч лет существования Homo Sapiens? Так что, по мнению Шкловского, такие вспышки вполне могут происходить там и сям на бескрайних просторах мирового пространства, но цивилизации, как бы это сказать, не совпадают по времени, они не успевают пересечься.

Выдающийся советский астрофизик, лауреат Ленинской премии, член-корреспондент АН СССР Иосиф Самуилович Шкловский. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

По этой логике может статься, что мы однажды поймаем (а может быть, и уже ловим, как знать?) сигналы от существ, которых давно нет. А в далёком будущем — сейчас ещё не зародившееся — инопланетное сообщество поймает послание Аресибо от погибшего человечества. Тогда выходит, что для всех цивилизаций есть общий трагический закон: оружие массового уничтожения изобретается быстрее, чем варп-двигатели для межзвёздного перелёта.

Где инопланетяне? Мы одни во Вселенной Они незаметно наблюдают за нами Мы не успеваем найти друг друга

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