Уоллес: Британия не намерена вводить санкции против РФ в одностороннем порядке

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о готовности ввести новые санкции против России только в том случае, если РФ предпримет агрессивные действия в отношении Украины. По его словам, Лондон не собирается прибегать к превентивным ограничительным мерам, принятым в одностороннем порядке.

"Если бы мы ввели санкции сейчас в одностороннем порядке, а США и Евросоюз не стали бы их вводить, то, я думаю, существовала бы опасность того, что президент [России Владимир] Путин прибег бы к принципу "разделяй и властвуй", — сказал Уоллес во время выступления в Палате общин британского парламента.

При этом он не исключил вероятности того, что Лондон может ввести санкции против РФ в случае российских кибератак против Украины. Министр отметил, что Британия будет иметь в виду этот вариант.