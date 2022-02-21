Уоллес: Британия не намерена вводить санкции против РФ в одностороннем порядке
При этом он не исключил вероятности того, что Лондон может ввести ограничения в отношении РФ в случае кибератак против Украины.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о готовности ввести новые санкции против России только в том случае, если РФ предпримет агрессивные действия в отношении Украины. По его словам, Лондон не собирается прибегать к превентивным ограничительным мерам, принятым в одностороннем порядке.
"Если бы мы ввели санкции сейчас в одностороннем порядке, а США и Евросоюз не стали бы их вводить, то, я думаю, существовала бы опасность того, что президент [России Владимир] Путин прибег бы к принципу "разделяй и властвуй", — сказал Уоллес во время выступления в Палате общин британского парламента.
При этом он не исключил вероятности того, что Лондон может ввести санкции против РФ в случае российских кибератак против Украины. Министр отметил, что Британия будет иметь в виду этот вариант.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова обратился к коллегам из стран Евросоюза с просьбой утвердить "хотя бы" часть санкций против России. По его мнению, сейчас для этого есть необходимые основания. По итогам брюссельских переговоров он отметил готовность Евросоюза применить полный пакет самых тяжёлых мер в отношении РФ.
Обложка © ТАСС / Щербак Александр