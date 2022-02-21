ЕС одобрил санкции против пяти россиян из-за выборов в Крыму
Под рестрикции попали три депутата Госдумы от региона, а также двое представителей руководства избиркома Севастополя.
Евросоюз расширил санкции в отношении российских и украинских лиц и организаций "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", которые действуют с 2014 года. Теперь туда включено ещё пять человек, сообщается в публикуемом официальном журнале ЕС.
Известно, что под рестрикции попали три депутата Госдумы от Крыма и Севастополя Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, а также двое представителей руководства избиркома Севастополя Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.
Такие индивидуальные санкции ограничивают поездки за рубеж и замораживание активов в Европе. Каждые полгода ЕС продлевает их действие на новый срок и зачастую расширяет список лиц, против которых они вводятся.
Напомним, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году западные страны отказались признавать итоги проведённого на полуострове референдума. В отношении нескольких российских граждан были введены санкции. Осенью 2021 года ЕС в очередной раз добавил в этот список восемь новых фигурантов. В основном это сотрудники судебных органов Крыма.
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