ЕС одобрил санкции против пяти россиян из-за выборов в Крыму

Евросоюз расширил санкции в отношении российских и украинских лиц и организаций "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", которые действуют с 2014 года. Теперь туда включено ещё пять человек, сообщается в публикуемом официальном журнале ЕС.

Известно, что под рестрикции попали три депутата Госдумы от Крыма и Севастополя Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, а также двое представителей руководства избиркома Севастополя Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.

Такие индивидуальные санкции ограничивают поездки за рубеж и замораживание активов в Европе. Каждые полгода ЕС продлевает их действие на новый срок и зачастую расширяет список лиц, против которых они вводятся.