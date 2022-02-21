Автомобиль взорвали у представительства ЛНР в СЦКК

По данным Народной милиции, в результате происшествия пострадали руководитель представительства и водитель.

Кадры из центра Луганска, где произошёл взрыв. © Telegram / Клуб Двинского

В центральной части Луганска у здания Представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) взорвали автомобиль.

"У здания представительства ЛНР в СЦКК произошёл взрыв! Детали уточняются", — говорится в сообщении представительства в Telegram.