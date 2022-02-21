Автомобиль взорвали у представительства ЛНР в СЦКК
По данным Народной милиции, в результате происшествия пострадали руководитель представительства и водитель.
Кадры из центра Луганска, где произошёл взрыв. © Telegram / Клуб Двинского
В центральной части Луганска у здания Представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) взорвали автомобиль.
"У здания представительства ЛНР в СЦКК произошёл взрыв! Детали уточняются", — говорится в сообщении представительства в Telegram.
По данным Народной милиции ЛНР, в результате взрыва пострадали руководитель представительства и водитель.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.
Скриншот © Telegram / Клуб Двинского