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21 февраля, 17:51

ТАСС: Заседание Совбеза ООН по Украине не запрашивалось

Ранее в Киеве заявили, что запросили там консультации по вопросам гарантий безопасности для Незалежной.

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины пока никем не запрашивалось, поэтому о нём речь не идёт. Об этом рассказал ТАСС источник в одной из делегаций западных стран.

"Пока ничего [не запрашивалось]", — приводит слова своего собеседника агентство. Об этом же сказали и два других источника из числа западных стран.

Напомним, выступая на Мюнхенской конференции, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как он подчеркнул, Киев сделает это четвёртый и последний раз. Позднее экс-премьер Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко предложила обратиться к странам – гарантам Будапештского меморандума с требованием выполнить его. Об этом она заявила, выступая в Верховной раде, и призвала проголосовать по этому вопросу уже 22 февраля.

Киев запросил консультации в Совбезе ООН

Киев запросил консультации в Совбезе ООН

Обложка © ТАСС / AP / John Minchillo

Татьяна Миссуми

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