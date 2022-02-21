ТАСС: Заседание Совбеза ООН по Украине не запрашивалось
Ранее в Киеве заявили, что запросили там консультации по вопросам гарантий безопасности для Незалежной.
Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины пока никем не запрашивалось, поэтому о нём речь не идёт. Об этом рассказал ТАСС источник в одной из делегаций западных стран.
"Пока ничего [не запрашивалось]", — приводит слова своего собеседника агентство. Об этом же сказали и два других источника из числа западных стран.
Напомним, выступая на Мюнхенской конференции, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Как он подчеркнул, Киев сделает это четвёртый и последний раз. Позднее экс-премьер Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко предложила обратиться к странам – гарантам Будапештского меморандума с требованием выполнить его. Об этом она заявила, выступая в Верховной раде, и призвала проголосовать по этому вопросу уже 22 февраля.
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