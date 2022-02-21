Лавров обсудил с Бербок ситуацию вокруг Украины

В ходе беседы министр отметил, что вина за эскалацию на линии соприкосновения в Донбассе лежит на украинском руководстве, а жители ДНР и ЛНР бегут в Россию.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул ответственность Киева за обострение ситуации на юго-востоке Украины в ходе разговора с немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщили в самом ведомстве.

"На Киеве лежит ответственность за наращивание эскалации на линии соприкосновения в Донбассе и участившиеся в этой связи вооружённые провокации, которые уже послужили толчком к началу гуманитарной эвакуации в Россию гражданского населения непризнанных республик", — приводятся слова Лаврова в сообщении.

Также министр призвал Германию как участницу "нормандского формата" воздействовать на власти Украины, чтобы те перешли к конструктивному решению вопроса. Лавров напомнил, что Минские договорённости остаются единственным способом урегулирования конфликта в Незалежной.