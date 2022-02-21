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Опубликовано 21 февраля 2022, 18:03

Лавров обсудил с Бербок ситуацию вокруг Украины

В ходе беседы министр отметил, что вина за эскалацию на линии соприкосновения в Донбассе лежит на украинском руководстве, а жители ДНР и ЛНР бегут в Россию.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул ответственность Киева за обострение ситуации на юго-востоке Украины в ходе разговора с немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщили в самом ведомстве.

"На Киеве лежит ответственность за наращивание эскалации на линии соприкосновения в Донбассе и участившиеся в этой связи вооружённые провокации, которые уже послужили толчком к началу гуманитарной эвакуации в Россию гражданского населения непризнанных республик", — приводятся слова Лаврова в сообщении.

Также министр призвал Германию как участницу "нормандского формата" воздействовать на власти Украины, чтобы те перешли к конструктивному решению вопроса. Лавров напомнил, что Минские договорённости остаются единственным способом урегулирования конфликта в Незалежной.

Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. А 21 февраля ФСБ России обнаружила в Ростовской области украинскую диверсионную группу, которая пересекла российскую границу. Уточняется, что её участники были уничтожены при оказании вооружённого сопротивления.

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Обложка © Flickr / МИД России

Татьяна Миссуми
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