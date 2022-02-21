Кулеба отправится на заседание Генассамблеи ООН 23 февраля
Участники мероприятия намерены обсудить вопрос "временно оккупированных территорий".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будет участвовать в заседании Генассамблеи ООН по вопросу "временно оккупированных территорий". Об этом сообщила официальный представитель главы 76-й сессии Генассамблеи Полина Кубияк. Заседание состоится 23 февраля.
"Сейчас у меня есть [данные о прибытии] двух министров — украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который ожидается, а также [государственного] министра [Великобритании по делам Южной и Центральной Азии, ООН и] Содружества лорд [Тарик] Ахмад", — уточнила она.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.
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