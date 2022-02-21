Кулеба отправится на заседание Генассамблеи ООН 23 февраля

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будет участвовать в заседании Генассамблеи ООН по вопросу "временно оккупированных территорий". Об этом сообщила официальный представитель главы 76-й сессии Генассамблеи Полина Кубияк. Заседание состоится 23 февраля.

"Сейчас у меня есть [данные о прибытии] двух министров — украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который ожидается, а также [государственного] министра [Великобритании по делам Южной и Центральной Азии, ООН и] Содружества лорд [Тарик] Ахмад", — уточнила она.