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Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 18:08
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Зеленский созвал срочное заседание СНБО

В связи с заявлениями, которые прозвучали на совещании Совбеза РФ, он провёл консультации с Макроном и Шольцем.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Незалежной. Об этом он сообщил в своём аккаунте в "Твиттере".

"В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности РФ, провёл срочные консультации с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном и [канцлером ФРГ] Олафом Шольцем и созвал [заседание] СНБО", — говорится в публикации главы Незалежной.

"Я ваше мнение услышал": Как члены Совбеза убеждали Путина признать независимость ДНР и ЛНР
"Я ваше мнение услышал": Как члены Совбеза убеждали Путина признать независимость ДНР и ЛНР

Сегодня президент России Владимир Путин провёл внеочередное большое заседание Совбеза, на котором обсуждался вопрос о признании независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР. В конце встречи российский лидер пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля.

Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.


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Обложка © ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK / POOL

Николь Вербер
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