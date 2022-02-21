Зеленский созвал срочное заседание СНБО

В связи с заявлениями, которые прозвучали на совещании Совбеза РФ, он провёл консультации с Макроном и Шольцем.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Незалежной. Об этом он сообщил в своём аккаунте в "Твиттере".

"В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности РФ, провёл срочные консультации с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном и [канцлером ФРГ] Олафом Шольцем и созвал [заседание] СНБО", — говорится в публикации главы Незалежной.