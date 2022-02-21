Зеленский созвал срочное заседание СНБО
В связи с заявлениями, которые прозвучали на совещании Совбеза РФ, он провёл консультации с Макроном и Шольцем.
Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Незалежной. Об этом он сообщил в своём аккаунте в "Твиттере".
"В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности РФ, провёл срочные консультации с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном и [канцлером ФРГ] Олафом Шольцем и созвал [заседание] СНБО", — говорится в публикации главы Незалежной.
Сегодня президент России Владимир Путин провёл внеочередное большое заседание Совбеза, на котором обсуждался вопрос о признании независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР. В конце встречи российский лидер пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.
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