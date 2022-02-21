Нацполиция Украины окружила дом Виктора Медведчука
По данным СМИ, возле жилища нардепа дежурят около 30 правоохранителей и лиц охраны. Стражи порядка обыскивают машины вокруг с фонариками и перекрыли движение по прилегающей к дому политика улице.
Полиция у дома Виктора Медведчука. Фото © Слідство.Інфо
Сотрудники Национальной полиции Украины окружили дом депутата Верховной рады Украины, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщает "Украинская правда", а "Слідство.Інфо" публикует фото с места событий.
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"Возле дома дежурят около 30 полицейских и лиц охраны. Полицейские обыскивают машины вокруг с фонариками и перекрыли движение по прилегающей к дому Медведчука улице", — указано в сообщении.
Как сообщал Лайф ранее, Медведчук заявил, что власти Украины с помощью "вторжения" РФ хотят отвлечь народ от реальных проблем. По словам политика, руководство Незалежной продолжает рассказывать сказки о привлечении инвестиций, а страна тем временем погружается в экономический хаос, опускаясь всё ниже в мировых рейтингах.
Напомним, 12 октября суд в Киеве отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. Поскольку такая мера пресечения может длиться не более полугода, было заявлено новое ходатайство. Сам политик назвал дело сфабрикованным, а доказательства прокуроров — недостаточными. Также ранее суд изменил меру пресечения Медведчуку. Политика обязали приходить по вызову к следователю и в суд, а также не покидать столицу Украины. А в январе этого года Медведчуку продлили домашний арест до 10 месяцев.