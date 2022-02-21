Нацполиция Украины окружила дом Виктора Медведчука

Сотрудники Национальной полиции Украины окружили дом депутата Верховной рады Украины, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщает "Украинская правда", а "Слідство.Інфо" публикует фото с места событий.

"Возле дома дежурят около 30 полицейских и лиц охраны. Полицейские обыскивают машины вокруг с фонариками и перекрыли движение по прилегающей к дому Медведчука улице", — указано в сообщении.

Как сообщал Лайф ранее, Медведчук заявил, что власти Украины с помощью "вторжения" РФ хотят отвлечь народ от реальных проблем. По словам политика, руководство Незалежной продолжает рассказывать сказки о привлечении инвестиций, а страна тем временем погружается в экономический хаос, опускаясь всё ниже в мировых рейтингах.