Появилось фото взорванной у здания СЦКК в Луганске машины
Кадры взорванного авто у здания СЦКК в Луганске. Фото © Telegram / ЛуганскИнформЦентр
В результате пострадали руководитель представительства и водитель. В настоящее время на месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.
Опубликованы фото автомобиля, взорванного у здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.
Ранее Лайф писал о взрыве в центре Луганска, в результате которого пострадали руководитель представительства и водитель. Не исключается версия о покушении, поскольку сработало неустановленное взрывное устройство. Также, по данным советника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва, в машине было 10–15 кг взрывчатки.
При этом пострадавших и погибших среди мирных жителей нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.