Появилось фото взорванной у здания СЦКК в Луганске машины

В результате пострадали руководитель представительства и водитель. В настоящее время на месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Опубликованы фото автомобиля, взорванного у здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

Ранее Лайф писал о взрыве в центре Луганска, в результате которого пострадали руководитель представительства и водитель. Не исключается версия о покушении, поскольку сработало неустановленное взрывное устройство. Также, по данным советника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва, в машине было 10–15 кг взрывчатки.