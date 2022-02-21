В ООН призвали немедленно прекратить огонь на востоке Украины

В организации подчеркнули свою приверженность принципу территориальной целостности Украины.

ООН призывает отказаться от односторонних шагов, нарушающих территориальную целостность Украины и препятствующих тем самым исполнению Минских соглашений. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Наша позиция прежняя: ООН полностью поддерживает независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ", — пояснил он, комментируя призывы в России признать независимость ДНР и ЛНР.