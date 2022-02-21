В ООН призвали немедленно прекратить огонь на востоке Украины
В организации подчеркнули свою приверженность принципу территориальной целостности Украины.
ООН призывает отказаться от односторонних шагов, нарушающих территориальную целостность Украины и препятствующих тем самым исполнению Минских соглашений. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Наша позиция прежняя: ООН полностью поддерживает независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ", — пояснил он, комментируя призывы в России признать независимость ДНР и ЛНР.
По его словам, в ООН обеспокоены сообщениями о нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе, применением тяжёлых вооружений, а также жертвами среди мирного населения и ударами по инфраструктуре.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик.
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