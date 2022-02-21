Путин: Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории
Президент начал своё обращение к гражданам, подчеркнув, что оно адресовано и соотечественникам в Незалежной.
Президент Владимир Путин начал обращение к гражданам РФ. Он подчеркнул, что тема его выступления — события на Украине и то, почему это так важно для нас.
"Подчеркну, Украина для нас не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть собственной истории, культуры, духовного пространства. Среди которых родственники, товарищи и близкие", — подчеркнул президент.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Российский лидер поднял данный вопрос на заседании Совета безопасности и выслушал мнение каждого из собравшихся.
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