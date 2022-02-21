Путин: Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории

Президент начал своё обращение к гражданам, подчеркнув, что оно адресовано и соотечественникам в Незалежной.

Президент Владимир Путин начал обращение к гражданам РФ. Он подчеркнул, что тема его выступления — события на Украине и то, почему это так важно для нас.