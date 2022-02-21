Путин: Россия готова показать Украине, что такое настоящая декоммунизация

Президент России Владимир Путин заявил, что Советская Украина возникла в результате большевистской политики. Сегодняшнее государство с полным основанием можно назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", отметил Путин. Именно Ленин, по словам главы государства, является автором и архитектором Украины. Президент подчеркнул, что это подтверждается архивными документами, включая ленинские директивы по Донбассу, которые буквально "втиснули" его в состав Украины.

"А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это вполне устраивает. Но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация!" — заявил Путин в телеобращении.