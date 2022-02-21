МИД не нашёл подтверждений заявлениям США о "готовящихся" терактах в России

Высказывания Посольства США в Москве о якобы готовящихся в России терактах не подтвердились. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

"В дополнение к ранее озвученным министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым комментариям отмечаем, что в очередной раз каких-либо подтверждений американским заявлениям мы не получаем и не находим", — уточнили в ведомстве.