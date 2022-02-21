МИД не нашёл подтверждений заявлениям США о "готовящихся" терактах в России
Ведомство выразило сожаление, что непроверенная информация была опубликована американской стороной по столь чувствительному вопросу.
Высказывания Посольства США в Москве о якобы готовящихся в России терактах не подтвердились. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.
"В дополнение к ранее озвученным министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым комментариям отмечаем, что в очередной раз каких-либо подтверждений американским заявлениям мы не получаем и не находим", — уточнили в ведомстве.
Там также выразили недоумение из-за вброса непроверенной информации по столь чувствительным вопросам. И объяснили подобные заявления американских властей "неуёмным желанием нагнетать".
Напомним, что США выпустили предупреждение о возможной опасности для американцев в России. Гражданам Соединённых Штатов не рекомендуется находиться в регионах, граничащих с Украиной, а также пересекать их, направляясь в эту страну. При этом в комментариях к публикации пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца американцы задались вопросом, откуда взята эта информация, и просили уточнить, насколько достоверны источники. Комментируя информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что в Кремле разбираются с заявлением американской дипмиссии. А позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подтверждений информации от США о терактах нет.
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