Путин рассказал о "бесцеремонном иждивенчестве" Украины в отношении России

Иждивенчество Украины в отношении России принимало подчас бесцеремонный характер. Об этом заявил президент Владимир Путин в своём обращении к гражданам страны, большая часть которого представляет собой экскурс в историю отношений двух стран. В качестве примера российский лидер привёл перманентный шантаж в вопросах энергетического транзита и воровство газа.

"Бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношении России иметь все права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнёрства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер. Достаточно вспомнить перманентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное воровство газа", — перечислил президент.