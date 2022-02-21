Путин рассказал о "бесцеремонном иждивенчестве" Украины в отношении России

В качестве примера российский лидер привёл перманентный шантаж в вопросах энергетического транзита и воровство газа.

Иждивенчество Украины в отношении России принимало подчас бесцеремонный характер. Об этом заявил президент Владимир Путин в своём обращении к гражданам страны, большая часть которого представляет собой экскурс в историю отношений двух стран. В качестве примера российский лидер привёл перманентный шантаж в вопросах энергетического транзита и воровство газа.