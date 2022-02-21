Путин рассказал о "бесцеремонном иждивенчестве" Украины в отношении России
В качестве примера российский лидер привёл перманентный шантаж в вопросах энергетического транзита и воровство газа.
Иждивенчество Украины в отношении России принимало подчас бесцеремонный характер. Об этом заявил президент Владимир Путин в своём обращении к гражданам страны, большая часть которого представляет собой экскурс в историю отношений двух стран. В качестве примера российский лидер привёл перманентный шантаж в вопросах энергетического транзита и воровство газа.
"Бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношении России иметь все права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнёрства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер. Достаточно вспомнить перманентный шантаж в сфере энергетического транзита и банальное воровство газа", — перечислил президент.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразило 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Эта тема сегодня обсуждалась на экстренном заседании Совбеза. Прежде чем принять решение, российский лидер решил поинтересоваться, что думают политики и министры на этот счёт, и пообещал вернуться с ответом в своём видеообращении в понедельник.
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