НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 19:23

Путин рассказал, как Украина "заработала" на России $250 млрд

При этом "иждивенчество" Киева в отношении Москвы принимало подчас бесцеремонный характер, включая воровство газа, отметил он.

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что общая выгода для бюджета Украины от помощи Москвы в 1991–2013 годах составила 250 миллиардов долларов. Эти расчёты, по его словам, сделаны экспертами.

"По экспертным оценкам, которые подтверждаются простым подсчётом цен на наши энергоносители, объёмов льготных кредитов, экономических и торговых преференций, которые Россия предоставляла Украине, общая выгода для украинского бюджета на период с 1991 по 2013 год составила порядка 250 млрд долларов", — объяснил Путин.

Президент напомнил, что Россия вела себя честно по отношению к Украине и полностью рассчиталась по её долгам, однако в итоге Киев даже не подумал возвращать ей эти средства. При этом "иждивенчество Украины в отношении России принимало подчас бесцеремонный характер, включая воровство газа", отметил Путин.

Путин: Ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер

Путин: Ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер

Ранее Путин заявил, что Россия готова показать Украине, что такое настоящая декоммунизация, а также отметил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер.

Алёна Темирчиева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1