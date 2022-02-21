Путин рассказал, как Украина "заработала" на России $250 млрд

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что общая выгода для бюджета Украины от помощи Москвы в 1991–2013 годах составила 250 миллиардов долларов. Эти расчёты, по его словам, сделаны экспертами.

"По экспертным оценкам, которые подтверждаются простым подсчётом цен на наши энергоносители, объёмов льготных кредитов, экономических и торговых преференций, которые Россия предоставляла Украине, общая выгода для украинского бюджета на период с 1991 по 2013 год составила порядка 250 млрд долларов", — объяснил Путин.