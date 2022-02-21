Путин рассказал, как Украина "заработала" на России $250 млрд
При этом "иждивенчество" Киева в отношении Москвы принимало подчас бесцеремонный характер, включая воровство газа, отметил он.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что общая выгода для бюджета Украины от помощи Москвы в 1991–2013 годах составила 250 миллиардов долларов. Эти расчёты, по его словам, сделаны экспертами.
"По экспертным оценкам, которые подтверждаются простым подсчётом цен на наши энергоносители, объёмов льготных кредитов, экономических и торговых преференций, которые Россия предоставляла Украине, общая выгода для украинского бюджета на период с 1991 по 2013 год составила порядка 250 млрд долларов", — объяснил Путин.
Президент напомнил, что Россия вела себя честно по отношению к Украине и полностью рассчиталась по её долгам, однако в итоге Киев даже не подумал возвращать ей эти средства. При этом "иждивенчество Украины в отношении России принимало подчас бесцеремонный характер, включая воровство газа", отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия готова показать Украине, что такое настоящая декоммунизация, а также отметил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер.