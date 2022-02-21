Путин: Крымчане в 2014 году сорвали планы НАТО развернуть свою инфраструктуру на полуострове

Крымчане и севастопольцы в 2014 году сорвали планы НАТО по развёртыванию своей инфраструктуры на полуострове. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам.

"Построенный американцами центр морских операций в Очакове позволяет обеспечивать действия кораблей НАТО, включая применение ими высокоточного оружия уже против российского Черноморского флота и нашей инфраструктуры на всём Черноморском побережье", — заявил Путин.

Президент добавил, что в своё время США намеревались создать подобные объекты и в Крыму, но крымчане и севастопольцы сорвали эти планы.

"Мы всегда будем помнить об этом", — отметил Путин.