Путин: Крымчане в 2014 году сорвали планы НАТО развернуть свою инфраструктуру на полуострове
Президент РФ отметил, что построенный американцами центр морских операций в Очакове позволяет обеспечивать действия кораблей альянса.
Крымчане и севастопольцы в 2014 году сорвали планы НАТО по развёртыванию своей инфраструктуры на полуострове. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам.
"Построенный американцами центр морских операций в Очакове позволяет обеспечивать действия кораблей НАТО, включая применение ими высокоточного оружия уже против российского Черноморского флота и нашей инфраструктуры на всём Черноморском побережье", — заявил Путин.
Президент добавил, что в своё время США намеревались создать подобные объекты и в Крыму, но крымчане и севастопольцы сорвали эти планы.
"Мы всегда будем помнить об этом", — отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что военная стратегия Украины предполагает подготовку к боевым действиям против России. По словам главы российского государства, системы управления украинскими вооружёнными силами уже напрямую интегрированы с НАТО.
Виды Севастополя. Обложка ТАСС / Алексей Павлишак