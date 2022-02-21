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21 февраля, 19:46

Путин: Крымчане в 2014 году сорвали планы НАТО развернуть свою инфраструктуру на полуострове

Президент РФ отметил, что построенный американцами центр морских операций в Очакове позволяет обеспечивать действия кораблей альянса.

Крымчане и севастопольцы в 2014 году сорвали планы НАТО по развёртыванию своей инфраструктуры на полуострове. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам.

"Построенный американцами центр морских операций в Очакове позволяет обеспечивать действия кораблей НАТО, включая применение ими высокоточного оружия уже против российского Черноморского флота и нашей инфраструктуры на всём Черноморском побережье", — заявил Путин.

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Президент добавил, что в своё время США намеревались создать подобные объекты и в Крыму, но крымчане и севастопольцы сорвали эти планы.

"Мы всегда будем помнить об этом", — отметил Путин.

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Ранее Путин заявил, что военная стратегия Украины предполагает подготовку к боевым действиям против России. По словам главы российского государства, системы управления украинскими вооружёнными силами уже напрямую интегрированы с НАТО.

Виды Севастополя. Обложка ТАСС / Алексей Павлишак

Никита Никонов

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