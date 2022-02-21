ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 19:43
4909

Путин, Пушилин и Пасечник подписали договоры о дружбе между Россией и ЛДНР

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Ранее российский лидер в ходе обращения к гражданам объявил о признании независимости республик.

Президент РФ Владимир Путин вместе с главами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Они поставили свои подписи под документами в прямом эфире.

Руководители республик Донбасса прибыли в Кремль в ожидании решения Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Российский лидер в ходе телеобращения ответил на их просьбу положительно и подписал указы о признании республик Донбасса.

Путин: Военная стратегия Украины предполагает подготовку к боевым действиям против России
Путин: Военная стратегия Украины предполагает подготовку к боевым действиям против России

Напомним, что Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость ДНР и ЛНР на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Путин
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar