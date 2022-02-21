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21 февраля, 19:43

Путин, Пушилин и Пасечник подписали договоры о дружбе между Россией и ЛДНР

Ранее российский лидер в ходе обращения к гражданам объявил о признании независимости республик.

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин вместе с главами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Они поставили свои подписи под документами в прямом эфире.

Руководители республик Донбасса прибыли в Кремль в ожидании решения Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Российский лидер в ходе телеобращения ответил на их просьбу положительно и подписал указы о признании республик Донбасса.

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Напомним, что Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость ДНР и ЛНР на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ.

Алёна Темирчиева

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