Путин, Пушилин и Пасечник подписали договоры о дружбе между Россией и ЛДНР

Ранее российский лидер в ходе обращения к гражданам объявил о признании независимости республик.

Президент РФ Владимир Путин вместе с главами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Они поставили свои подписи под документами в прямом эфире.