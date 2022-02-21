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21 февраля, 19:32

Путин: Россия после распада СССР всегда сотрудничала с Украиной открыто и честно

Российский лидер отметил, что, несмотря на известные проблемы, связи Москвы и Киева в самых разных областях развивались.

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Россия после распада Советского Союза всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и с уважением к её интересам. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с ситуацией на юго-востоке Украины.

"Несмотря на известные проблемы, Россия всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно, повторю, с уважением к её интересам. Наши связи в самых разных областях развивались", — заявил российский президент.

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В своём обращении президент РФ также рассказал о "бесцеремонном иждивенчестве" Украины в отношении РФ и заявил, что современную Украину создал Владимир Ленин и его соратники путём отторжения территорий от России.

Юлия Коновалова

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