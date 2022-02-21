Путин: Заявления о том, что Украина способна создать ядерное оружие, — это не просто бравада

У Украины ещё есть советские технологии, благодаря которым Киев может создать собственное ядерное оружие. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам.

"Прозвучали заявления о том, что Украина способна создать собственное ядерное оружие. И это не просто бравада, у Украины есть ещё советские технологии. Украине будет просто обзавестись таким оружием", — отметил он.