Путин: Заявления о том, что Украина способна создать ядерное оружие, — это не просто бравада
В случае появления у Киева оружия массового поражения, ситуация в мире, Европе и для России "изменится кардинально", подчеркнул он.
У Украины ещё есть советские технологии, благодаря которым Киев может создать собственное ядерное оружие. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам.
"Прозвучали заявления о том, что Украина способна создать собственное ядерное оружие. И это не просто бравада, у Украины есть ещё советские технологии. Украине будет просто обзавестись таким оружием", — отметил он.
Он также напомнил, что в последние месяцы западное вооружение "идёт на Украину непрерывным потоком". А в случае появления у Киева оружия массового поражения, ситуация в мире, Европе и для России "изменится кардинально", подчеркнул Путин.
Напомним, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Президент напомнил, что Россия вела себя честно по отношению к Украине и полностью рассчиталась по её долгам, однако в итоге Киев даже не подумал возвращать ей эти средства. При этом "иждивенчество Украины в отношении России принимало подчас бесцеремонный характер, включая воровство газа". Путин также заявил, что Россия готова показать Украине, что такое настоящая декоммунизация, и отметил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер.
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