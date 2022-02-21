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21 февраля, 19:29

Путин: Заявления о том, что Украина способна создать ядерное оружие, — это не просто бравада

В случае появления у Киева оружия массового поражения, ситуация в мире, Европе и для России "изменится кардинально", подчеркнул он.

У Украины ещё есть советские технологии, благодаря которым Киев может создать собственное ядерное оружие. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам.

"Прозвучали заявления о том, что Украина способна создать собственное ядерное оружие. И это не просто бравада, у Украины есть ещё советские технологии. Украине будет просто обзавестись таким оружием", — отметил он.

Он также напомнил, что в последние месяцы западное вооружение "идёт на Украину непрерывным потоком". А в случае появления у Киева оружия массового поражения, ситуация в мире, Европе и для России "изменится кардинально", подчеркнул Путин.

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Напомним, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Президент напомнил, что Россия вела себя честно по отношению к Украине и полностью рассчиталась по её долгам, однако в итоге Киев даже не подумал возвращать ей эти средства. При этом "иждивенчество Украины в отношении России принимало подчас бесцеремонный характер, включая воровство газа". Путин также заявил, что Россия готова показать Украине, что такое настоящая декоммунизация, и отметил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер.

Обложка © LIFE

Александра Вишнякова

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