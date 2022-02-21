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21 февраля, 19:26

Путин: При создании СССР большевики удовлетворяли любые "хотелки" националистов

По словам главы государства, ради сохранения своего положения они шли на всё, в том числе и на унизительные условия Брестского мира.

<p>Президент России Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67766/photos/67588" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Большевики при создании СССР удовлетворяли все "хотелки" националистов, чтобы любой ценой удержаться у власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам в связи с ситуацией на юго-востоке Украины.

"После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти. Именно любой ценой. Ради этого они шли на всё: и на унизительные условия Брестского мира, в то время как кайзеровская Германия и её союзники находились в тяжелейшем военном и экономическом положении, а исход Первой мировой войны был фактически предрешён, и на удовлетворение любых требований, любых "хотелок" со стороны националистов внутри страны", — сказал глава государства.

Путин: Украину и сейчас можно назвать "имени Владимира Ильича Ленина"

Путин: Украину и сейчас можно назвать "имени Владимира Ильича Ленина"

А ранее Путин заявил, что Ленин и его соратники создали современную Украину путём отторжения территорий от РФ. По словам главы государства, этот процесс начался после 1917 года. При этом у миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал, подчеркнул президент РФ.

Николь Вербер

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