Путин: При создании СССР большевики удовлетворяли любые "хотелки" националистов

Большевики при создании СССР удовлетворяли все "хотелки" националистов, чтобы любой ценой удержаться у власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам в связи с ситуацией на юго-востоке Украины.

"После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти. Именно любой ценой. Ради этого они шли на всё: и на унизительные условия Брестского мира, в то время как кайзеровская Германия и её союзники находились в тяжелейшем военном и экономическом положении, а исход Первой мировой войны был фактически предрешён, и на удовлетворение любых требований, любых "хотелок" со стороны националистов внутри страны", — сказал глава государства.