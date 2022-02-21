Путин: Военная стратегия Украины предполагает подготовку к боевым действиям против России

По словам главы российского государства, системы управления украинскими вооружёнными силами уже напрямую интегрированы с НАТО.

Принятая в марте 2021 года военная стратегия Украины обозначает "контуры предполагаемой войны" с Россией и является подготовкой к боевым действиям против неё. Об этом заявил президент Владимир Путин в своём обращении к гражданам страны, большая часть которого представляет собой экскурс в историю отношений Москвы и Киева. По словам российского лидера, этот документ "практически целиком посвящён противостоянию с Россией" и ставит целью "втягивание иностранных государств в конфликт" c ней.

"Стратегия предлагает организацию в российском Крыму и на территории Донбасса, по сути, террористического подполья. В ней прописаны и контуры предполагаемой войны. А закончиться она должна, как мнится сегодняшним киевским стратегам, далее процитирую, "при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях", а также, как выражаются сегодня в Киеве, тоже привожу здесь цитату, "при военной поддержке мировым сообществом в геополитическом противостоянии с Российской Федерацией". По сути, это не что иное, как подготовка к боевым действиям против нашей страны, против России", — указал президент.

Ситуация усугубляется тем, что системы управления украинскими вооружёнными силами уже напрямую интегрированы с НАТО, отметил Путин. То есть альянс на практике приступил к освоению территории Украины.