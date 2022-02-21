Путин: Военная стратегия Украины предполагает подготовку к боевым действиям против России
По словам главы российского государства, системы управления украинскими вооружёнными силами уже напрямую интегрированы с НАТО.
Принятая в марте 2021 года военная стратегия Украины обозначает "контуры предполагаемой войны" с Россией и является подготовкой к боевым действиям против неё. Об этом заявил президент Владимир Путин в своём обращении к гражданам страны, большая часть которого представляет собой экскурс в историю отношений Москвы и Киева. По словам российского лидера, этот документ "практически целиком посвящён противостоянию с Россией" и ставит целью "втягивание иностранных государств в конфликт" c ней.
"Стратегия предлагает организацию в российском Крыму и на территории Донбасса, по сути, террористического подполья. В ней прописаны и контуры предполагаемой войны. А закончиться она должна, как мнится сегодняшним киевским стратегам, далее процитирую, "при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях", а также, как выражаются сегодня в Киеве, тоже привожу здесь цитату, "при военной поддержке мировым сообществом в геополитическом противостоянии с Российской Федерацией". По сути, это не что иное, как подготовка к боевым действиям против нашей страны, против России", — указал президент.
Ситуация усугубляется тем, что системы управления украинскими вооружёнными силами уже напрямую интегрированы с НАТО, отметил Путин. То есть альянс на практике приступил к освоению территории Украины.
"Системы управления украинскими войсками уже интегрированы с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооружёнными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских штабов. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий", — отметил глава государства.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Эта тема сегодня обсуждалась на экстренном заседании Совбеза. Прежде чем принять решение, российский лидер решил поинтересоваться, что думают политики и министры на этот счёт, и пообещал вернуться с ответом в своём видеообращении в понедельник.
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