Он попросил парламент поддержать это решение, а также ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с республиками.

Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о признании Донецкой и Луганской республик и подписал соответствующий указ. Также вместе с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником он подписал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

"Считаю необходимым принять давно назревшее решение — незамедлительно признать ДНР и ЛНР", — сказал Путин в ходе видеообращения.

Он попросил парламент поддержать это решение, а также ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с республиками.