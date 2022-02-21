Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о признании Донецкой и Луганской республик и подписал соответствующий указ. Также вместе с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником он подписал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.