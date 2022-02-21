НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 19:39
3649

Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Он попросил парламент поддержать это решение, а также ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с республиками.

Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о признании Донецкой и Луганской республик и подписал соответствующий указ. Также вместе с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником он подписал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

"Считаю необходимым принять давно назревшее решение — незамедлительно признать ДНР и ЛНР", — сказал Путин в ходе видеообращения.

Он попросил парламент поддержать это решение, а также ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с республиками.

"Объявляя о сегодняшних решениях, уверен в поддержке граждан", — добавил Путин.

Путин: Ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер

Путин: Ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер

Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять эвакуированных граждан выразило 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Российский лидер поднял данный вопрос на заседании Совета безопасности и выслушал мнение каждого из собравшихся.

Обложка © Алексей Никольский / ТАСС

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1