Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Он попросил парламент поддержать это решение, а также ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с республиками.
Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о признании Донецкой и Луганской республик и подписал соответствующий указ. Также вместе с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником он подписал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
"Считаю необходимым принять давно назревшее решение — незамедлительно признать ДНР и ЛНР", — сказал Путин в ходе видеообращения.
Он попросил парламент поддержать это решение, а также ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с республиками.
"Объявляя о сегодняшних решениях, уверен в поддержке граждан", — добавил Путин.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять эвакуированных граждан выразило 43 региона РФ. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Российский лидер поднял данный вопрос на заседании Совета безопасности и выслушал мнение каждого из собравшихся.
Обложка © Алексей Никольский / ТАСС