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21 февраля, 19:36
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Путин рассказал о реакции Клинтона на вопрос о вступлении России в НАТО

Он не понимает попыток Запада выставить Москву в качестве угрозы — "не хотите видеть в нашем лице друга, зачем делать из нас врага", отметил он.

<p>Встреча Владимира Путина и Билла Клинтона. Фото © ТАСС / Величкин Сергей, Родионов Владимир</p>

Встреча Владимира Путина и Билла Клинтона. Фото © ТАСС / Величкин Сергей, Родионов Владимир

Российский президент Владимир Путин в ходе телеобращения впервые рассказал о реакции бывшего американского лидера Билла Клинтона на предложение рассмотреть возможность вступления РФ в НАТО. По его словам, экс-коллега был весьма сдержан.

"Скажу впервые: в 2000 году во время визита в Москву Билла Клинтона я спросил у него, а как Америка отнесётся к тому, чтобы принять РФ в НАТО? Реакция были весьма сдержанной", — отметил глава государства.

Президент РФ при этом не понимает попыток Запада выставить Россию в качестве угрозы — "не хотите видеть в нашем лице друга, зачем делать из нас врага", отметил он. По его оценке, им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. Отсюда и отношение к предложениям Москвы по гарантиям безопасности.

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Напомним, Москва передала Западу реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Министерство иностранных дел РФ опубликовало эту реакцию в письменном виде на своём сайте. В дипведомстве обратили внимание на отсутствие конструктивной реакции Вашингтона и Брюсселя по важнейшим пунктам. А также подчеркнули, что для Москвы появление сил Североатлантического альянса на границе России и размещение ударных вооружений на территории Украины — красные линии. Причём западные страны знают об этом.

Алёна Темирчиева
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