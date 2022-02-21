Путин рассказал о реакции Клинтона на вопрос о вступлении России в НАТО
Он не понимает попыток Запада выставить Москву в качестве угрозы — "не хотите видеть в нашем лице друга, зачем делать из нас врага", отметил он.
Встреча Владимира Путина и Билла Клинтона. Фото © ТАСС / Величкин Сергей, Родионов Владимир
Российский президент Владимир Путин в ходе телеобращения впервые рассказал о реакции бывшего американского лидера Билла Клинтона на предложение рассмотреть возможность вступления РФ в НАТО. По его словам, экс-коллега был весьма сдержан.
"Скажу впервые: в 2000 году во время визита в Москву Билла Клинтона я спросил у него, а как Америка отнесётся к тому, чтобы принять РФ в НАТО? Реакция были весьма сдержанной", — отметил глава государства.
Президент РФ при этом не понимает попыток Запада выставить Россию в качестве угрозы — "не хотите видеть в нашем лице друга, зачем делать из нас врага", отметил он. По его оценке, им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. Отсюда и отношение к предложениям Москвы по гарантиям безопасности.
Напомним, Москва передала Западу реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Министерство иностранных дел РФ опубликовало эту реакцию в письменном виде на своём сайте. В дипведомстве обратили внимание на отсутствие конструктивной реакции Вашингтона и Брюсселя по важнейшим пунктам. А также подчеркнули, что для Москвы появление сил Североатлантического альянса на границе России и размещение ударных вооружений на территории Украины — красные линии. Причём западные страны знают об этом.
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