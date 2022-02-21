Путин рассказал о реакции Клинтона на вопрос о вступлении России в НАТО

Российский президент Владимир Путин в ходе телеобращения впервые рассказал о реакции бывшего американского лидера Билла Клинтона на предложение рассмотреть возможность вступления РФ в НАТО. По его словам, экс-коллега был весьма сдержан.

"Скажу впервые: в 2000 году во время визита в Москву Билла Клинтона я спросил у него, а как Америка отнесётся к тому, чтобы принять РФ в НАТО? Реакция были весьма сдержанной", — отметил глава государства.