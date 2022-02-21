Путин заявил, что Украину загнали под внешнее управление

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина сегодня оказалась загнана под внешнее управление, осуществляемое по указке с Запада, через зарубежных советников, НКО и другие институты.

"Возникает вопрос: бедность, безысходность, утеря промышленного и технологического потенциала — это и есть тот самый прозападный цивилизационный выбор, которым уже многие годы дурачат и оболванивают миллионы людей, обещая им райские кущи? На деле всё свелось к тому, что развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны", — сказал Путин в телеобращении к россиянам в связи с ситуацией на Юго-Востоке Украины.