Путин заявил, что Украину загнали под внешнее управление
При этом глава государства отметил, что развал экономики Незалежной сопровождается откровенным грабежом граждан страны.
Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина сегодня оказалась загнана под внешнее управление, осуществляемое по указке с Запада, через зарубежных советников, НКО и другие институты.
"Возникает вопрос: бедность, безысходность, утеря промышленного и технологического потенциала — это и есть тот самый прозападный цивилизационный выбор, которым уже многие годы дурачат и оболванивают миллионы людей, обещая им райские кущи? На деле всё свелось к тому, что развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны", — сказал Путин в телеобращении к россиянам в связи с ситуацией на Юго-Востоке Украины.
По словам главы государства, Украину просто загнали под внешнее управление, которое осуществляется не только по указке из западных столиц, но и непосредственно на месте через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов, развёрнутых на Украине.
В своём обращении президент РФ также рассказал о "бесцеремонном иждивенчестве" Украины в отношении РФ и заявил, что современную Украину создал Владимир Ленин и его соратники путём отторжения территорий от России.