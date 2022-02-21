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21 февраля, 19:56

Путин заявил, что Украину загнали под внешнее управление

При этом глава государства отметил, что развал экономики Незалежной сопровождается откровенным грабежом граждан страны.

<p>Президент России Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67632/photos/67402" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина сегодня оказалась загнана под внешнее управление, осуществляемое по указке с Запада, через зарубежных советников, НКО и другие институты.

"Возникает вопрос: бедность, безысходность, утеря промышленного и технологического потенциала — это и есть тот самый прозападный цивилизационный выбор, которым уже многие годы дурачат и оболванивают миллионы людей, обещая им райские кущи? На деле всё свелось к тому, что развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны", — сказал Путин в телеобращении к россиянам в связи с ситуацией на Юго-Востоке Украины.

По словам главы государства, Украину просто загнали под внешнее управление, которое осуществляется не только по указке из западных столиц, но и непосредственно на месте через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов, развёрнутых на Украине.

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В своём обращении президент РФ также рассказал о "бесцеремонном иждивенчестве" Украины в отношении РФ и заявил, что современную Украину создал Владимир Ленин и его соратники путём отторжения территорий от России.

Николь Вербер

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