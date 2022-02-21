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21 февраля, 19:54

Путин заявил, что украинская власть ведёт дело к полной десуверенизации страны

По словам президента, приватизация государства привела к тому, что руководство Незалежной, которое называет себя властью патриотов, утратило национальный характер.

<p>Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Обложка © ТАСС / Zuma

Власть Украины утратила национальный характер и ведёт дело к полной десуверенизации страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам.

"Приватизация государства привела к тому, что власть, которая называет себя властью патриотов, утратила национальный характер и последовательно ведёт дело к полной десуверенизации страны", — подчеркнул глава государства.

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Напомним, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Президент напомнил, что Россия вела себя честно по отношению к Украине и полностью рассчиталась по её долгам, однако в итоге Киев даже не подумал возвращать ей эти средства. При этом "иждивенчество Украины в отношении России принимало подчас бесцеремонный характер, включая воровство газа". Путин также заявил, что Россия готова показать Украине, что такое настоящая декоммунизация, и отметил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер.

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Иван Косицын

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