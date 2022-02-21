Путин заявил, что украинская власть ведёт дело к полной десуверенизации страны

Власть Украины утратила национальный характер и ведёт дело к полной десуверенизации страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам.

"Приватизация государства привела к тому, что власть, которая называет себя властью патриотов, утратила национальный характер и последовательно ведёт дело к полной десуверенизации страны", — подчеркнул глава государства.