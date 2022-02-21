Путин сообщил о готовности России показать Украине "настоящую декоммунизацию"

Президент России Владимир Путин заявил о готовности показать Украине, что означает "настоящая декоммунизация". Об этом он рассказал в телеобращении к гражданам.

"В результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", — сказал Путин.

Именно Ленин, по словам главы государства, является автором и архитектором Украины. Глава государства также подчеркнул, что это подтверждается архивными документами, включая ленинские директивы по Донбассу, которые буквально "втиснули" его в состав Украины. Президент отметил, что "сейчас "благодарные" потомки посносили на Украине памятники Ленину".