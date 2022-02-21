Путин сообщил о готовности России показать Украине "настоящую декоммунизацию"
Как подчеркнул глава государства, "благодарные потомки" посносили в Незалежной памятники Ленину. Президент заметил, что в Киеве это называют декоммунизацией.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин заявил о готовности показать Украине, что означает "настоящая декоммунизация". Об этом он рассказал в телеобращении к гражданам.
"В результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", — сказал Путин.
Именно Ленин, по словам главы государства, является автором и архитектором Украины. Глава государства также подчеркнул, что это подтверждается архивными документами, включая ленинские директивы по Донбассу, которые буквально "втиснули" его в состав Украины. Президент отметил, что "сейчас "благодарные" потомки посносили на Украине памятники Ленину".
"Это у них называется декоммунизацией. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", — заметил Путин.
В своём обращении президент РФ также рассказал о "бесцеремонном иждивенчестве" Украины в отношении РФ и заявил, что современную Украину создал Владимир Ленин и его соратники путём отторжения территорий от России.