Вучич заявил, что решение России о признании ДНР и ЛНР полностью меняет мировой порядок

По мнению сербского президента, эта ситуация, вероятно, самая сложная и тяжёлая за последние 10–20 лет.

Решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) полностью меняет мировой порядок. Такое мнение выразил сербский лидер Александр Вучич.

"Это разрушает всю мировую архитектуру безопасности и политическую архитектуру безопасности. <…> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжёлая в предстоящие 10–20 лет. <…> Меняется мировой порядок", — сказал он в эфире телеканала RTV Pink.