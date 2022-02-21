Вучич заявил, что решение России о признании ДНР и ЛНР полностью меняет мировой порядок

"Это разрушает всю мировую архитектуру безопасности и политическую архитектуру безопасности. <…> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжёлая в предстоящие 10–20 лет. <…> Меняется мировой порядок", — сказал он в эфире телеканала RTV Pink.

Напомним, что 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость ДНР и ЛНР на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.