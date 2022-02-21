Вучич заявил, что решение России о признании ДНР и ЛНР полностью меняет мировой порядок
Президент Сербии Александр Вучич. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев
По мнению сербского президента, эта ситуация, вероятно, самая сложная и тяжёлая за последние 10–20 лет.
Решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) полностью меняет мировой порядок. Такое мнение выразил сербский лидер Александр Вучич.
"Это разрушает всю мировую архитектуру безопасности и политическую архитектуру безопасности. <…> Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжёлая в предстоящие 10–20 лет. <…> Меняется мировой порядок", — сказал он в эфире телеканала RTV Pink.
Напомним, что 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость ДНР и ЛНР на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
Также в понедельник состоялось заседание Совбеза, на котором Путин выслушал мнение членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса.