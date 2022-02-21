Генеральный секретарь НАТО Столтенберг осудил признание Россией ЛНР и ДНР

Он заявил, что альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также призывает Москву "прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что осуждает признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Я осуждаю признание Россией Донецка и Луганска на Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения", — написал он в "Твиттере".

Столтенберг добавил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также призывает Москву "прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию".