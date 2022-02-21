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Регион
Опубликовано 21 февраля 2022, 20:37
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Генеральный секретарь НАТО Столтенберг осудил признание Россией ЛНР и ДНР

Он заявил, что альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также призывает Москву "прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что осуждает признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Я осуждаю признание Россией Донецка и Луганска на Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения", — написал он в "Твиттере".

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Столтенберг добавил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также призывает Москву "прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию".

Напомним, что 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость ДНР и ЛНР на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Также в понедельник состоялось заседание Совбеза, на котором Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса.

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Обложка. ТАСС / AP

Никита Никонов
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