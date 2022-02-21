Генеральный секретарь НАТО Столтенберг осудил признание Россией ЛНР и ДНР
Он заявил, что альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также призывает Москву "прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что осуждает признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Я осуждаю признание Россией Донецка и Луганска на Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения", — написал он в "Твиттере".
Столтенберг добавил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также призывает Москву "прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию".
Напомним, что 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость ДНР и ЛНР на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
Также в понедельник состоялось заседание Совбеза, на котором Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса.
Обложка. ТАСС / AP