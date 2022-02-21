Путин: РФ услышала общие слова от США и НАТО в ответ на предложения по безопасности

Россия услышала от США и НАТО общие слова в ответ на свои предложения по гарантиям безопасности, при этом рациональные зёрна касались лишь второстепенных моментов. Об этом в телеобращении к российским гражданам заявил президент страны Владимир Путин.

"В декабре прошлого года мы передали западным партнёрам проект договора между РФ и США о гарантиях безопасности, а также проект о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В ответ от США и НАТО было много общих слов, содержались и рациональные зёрна, но всё это касалось второстепенных моментов и выглядело как попытка замотать вопрос, увести дискуссию в сторону", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что Москва отреагировала на это соответствующим образом, подчеркнув готовность идти по пути переговоров, однако при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, пакетом без отрыва от основных, базовых российских предложений. По словам российского лидера, данные принципиальные предложения Москвы были проигнорированы.

"Западные партнёры, повторяю, ещё раз озвучили заученные формулировки о том, что каждое государство имеет право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы. То есть в их позиции ничего не изменилось", — добавил Путин.