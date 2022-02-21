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Опубликовано 21 февраля 2022, 20:55

Белый дом пообещал скоро объявить о мерах в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР

По словам пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки, эти меры станут дополнением к экономическим санкциям, которые Вашингтон готовит в случае "вторжения" РФ на Украину.

США в ближайшее время объявят о мерах в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая назвала решение РФ "вопиющим нарушением международных обязательств".

"Для ясности: эти меры являются отдельными и станут дополнением к быстрым и жёстким экономическим мерам, которые мы готовим в координации с союзниками и партнёрами на случай вторжения России на Украину", — добавила Псаки, отметив, что США продолжают переговоры с партнёрами, в том числе с Киевом.

Жители Донецка отметили салютом решение Путина признать ДНР и ЛНР
Жители Донецка отметили салютом решение Путина признать ДНР и ЛНР

Ранее решение России о признании ДНР и ЛНР осудил генсек НАТО Столтенберг. В Евросоюзе пообещали ввести против РФ санкции.

Напомним, что 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость ДНР и ЛНР на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

Полный текст обращения Владимира Путина
Полный текст обращения Владимира Путина

Также в понедельник состоялось заседание Совбеза, на котором Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса.

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Обложка. ТАСС / Zuma

Никита Никонов
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