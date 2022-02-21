Белый дом пообещал скоро объявить о мерах в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР

По словам пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки, эти меры станут дополнением к экономическим санкциям, которые Вашингтон готовит в случае "вторжения" РФ на Украину.

США в ближайшее время объявят о мерах в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая назвала решение РФ "вопиющим нарушением международных обязательств".

"Для ясности: эти меры являются отдельными и станут дополнением к быстрым и жёстким экономическим мерам, которые мы готовим в координации с союзниками и партнёрами на случай вторжения России на Украину", — добавила Псаки, отметив, что США продолжают переговоры с партнёрами, в том числе с Киевом.