Белый дом пообещал скоро объявить о мерах в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР
По словам пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки, эти меры станут дополнением к экономическим санкциям, которые Вашингтон готовит в случае "вторжения" РФ на Украину.
США в ближайшее время объявят о мерах в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая назвала решение РФ "вопиющим нарушением международных обязательств".
"Для ясности: эти меры являются отдельными и станут дополнением к быстрым и жёстким экономическим мерам, которые мы готовим в координации с союзниками и партнёрами на случай вторжения России на Украину", — добавила Псаки, отметив, что США продолжают переговоры с партнёрами, в том числе с Киевом.
Ранее решение России о признании ДНР и ЛНР осудил генсек НАТО Столтенберг. В Евросоюзе пообещали ввести против РФ санкции.
Напомним, что 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость ДНР и ЛНР на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
Также в понедельник состоялось заседание Совбеза, на котором Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса.
Обложка. ТАСС / Zuma