В Евросоюзе заявили, что ответят санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР

Глава Евросовета Шарль Мишель обсуждает с лидерами государств сообщества возможность созыва экстренного саммита ЕС для подготовки единого ответа на действия РФ.

Евросоюз осуждает признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ответит санкциями. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля.

"Председатель Мишель и председатель фон дер Ляйен самым решительным образом осуждают решение президента России приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований. Этот шаг является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений", — говорится в сообщении.

Как уточняется, глава Европейского совета обсуждает с лидерами государств сообщества возможность созыва экстренного саммита ЕС для подготовки единого ответа на действия России. Ранее Лайф писал, что генсек НАТО Столтенберг также осудил решение России признать ДНР и ЛНР.