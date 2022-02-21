В Евросоюзе заявили, что ответят санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР
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Глава Евросовета Шарль Мишель обсуждает с лидерами государств сообщества возможность созыва экстренного саммита ЕС для подготовки единого ответа на действия РФ.
Евросоюз осуждает признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ответит санкциями. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля.
"Председатель Мишель и председатель фон дер Ляйен самым решительным образом осуждают решение президента России приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований. Этот шаг является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений", — говорится в сообщении.
Как уточняется, глава Европейского совета обсуждает с лидерами государств сообщества возможность созыва экстренного саммита ЕС для подготовки единого ответа на действия России. Ранее Лайф писал, что генсек НАТО Столтенберг также осудил решение России признать ДНР и ЛНР.
Напомним, что 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость ДНР и ЛНР на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.
Также в понедельник состоялось заседание Совбеза, на котором Путин выслушал мнение членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса.