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Опубликовано 21 февраля 2022, 21:51

Путин поручил МИД организовать переговоры об установлении дипотношений с ДНР и ЛНР

В указе главы государства говорится, что достигнутую договорённость сторонам необходимо оформить соответствующими документами.

Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ провести переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками об установлении дипломатических отношений. Эта информация содержится в опубликованных во вторник указах российского лидера о признании независимости ДНР и ЛНР.

"Министерству иностранных дел РФ провести с донецкой стороной переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договорённость оформить соответствующими документами", говорится в тексте одного из указов.

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В соответствии с другим документом, подобные переговоры МИД должен провести с Луганском.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

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Решение о признании республик Донбасса было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника на фоне обострения кризиса. 17 февраля в республиках Донбасса заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Большинство регионов РФ выразили готовность принять жителей Донбасса.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Юлия Коновалова
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