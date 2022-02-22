Путин поручил МИД организовать переговоры об установлении дипотношений с ДНР и ЛНР

В указе главы государства говорится, что достигнутую договорённость сторонам необходимо оформить соответствующими документами.

Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ провести переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками об установлении дипломатических отношений. Эта информация содержится в опубликованных во вторник указах российского лидера о признании независимости ДНР и ЛНР.

"Министерству иностранных дел РФ провести с донецкой стороной переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договорённость оформить соответствующими документами", — говорится в тексте одного из указов.

В соответствии с другим документом, подобные переговоры МИД должен провести с Луганском.

Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.